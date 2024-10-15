Üye Girişi
Haberler

Everest'te Kayıp Dağcı Irvine'a Ait Bot Bulundu

Everest'te Kayıp Dağcı Irvine'a Ait Bot Bulundu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

National Geographic belgesel ekibi, Everest Dağı'nda kaybolan İngiliz dağcı Andrew Comyn Irvine'a ait olduğu düşünülen bir bot buldu. Ekip, botun içinde bir ayak ve yün çorap buldu ve aile, DNA örneği verdi.

NATIONAL Geographic belgesel ekibinin Everest Dağı'nda bulduğu botun 100 yıl önce zirveye tırmanırken kaybolan İngiliz dağcı Andrew Comyn Irvine'a ait olduğu tahmin ediliyor.

National Geographic'in internet sitesindeki açıklamaya göre, belgesel ekibi, eylülde Everest Dağı'nın kuzeyindeki Rongbuk Buzulu'nda bir bota rastladı. Buzun erimesiyle ortaya çıkan botu inceleyen ve içinde bir ayak ile yün çorabın bulunduğunu gören ekip, kalıntıların, 100 yıl önce arkadaşı George Mallory ile Everest'in zirvesine tırmanırken kaybolan 'Sandy' lakaplı Irvine'a ait olabileceğini düşündü.

Keşfi yapan National Geographic fotoğrafçısı ve yönetmeni Jimmy Chin, "Botun içindeki çorabı kaldırdım. Üzerinde 'A.C. IRVINE' yazan bir isim etiketi vardı" dedi. Bu bulguyu, kayıp dağcı Irvine ile ilgili 'ilk gerçek kanıt' olarak değerlendiren Chin, bu durumun Irvine'a ne olduğunu merak eden akrabaları için önemli olduğunu söyledi. Irvine'ın ailesinin ayağın dağcıya ait olup olmadığını anlamak için DNA örneği verdiği bildrildi.

İngiliz dağcı Andrew Comyn Irvine ve arkadaşı George Mallory'nin Everest Dağı'nın zirvesine tırmanırken kaybolması dağcılık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olarak kabul ediliyor. En son 8 Haziran 1924'te görülen ikili, Everest'in zirvesine ulaşmaya çalışan ilk insanlar olarak tarihe geçmişti. Mallory'nin kalıntıları 1999'da bulunurken, ikilinin yanlarında taşıdığı ve zirveye ulaşıp ulaşmadıklarını ortaya çıkarabilecek fotoğraf makinesi ise hiç bulunamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

National Geographic Everest Dağı Belgesel 3-sayfa Dünya

MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin

Bahçeli, teröristbaşı Öcalan'a böyle seslendi: Terörün bittiğini ilan etsin

 Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi

Çığ gibi büyüyen tepkiler sonrası geri adım için ilk sinyali verdi

 Bahçeli'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a zehir zemberek sözler

Numan Kurtulmuş'u topa tuttu
'Karımın fotoğrafını neden paylaştın' kavgası! Tek yumrukla komalık etti

"Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Victoria's Secret Fashion Show ne zaman, saat kaçta ve nerede? Victoria's Secret 2024 nereden izlenir? Victoria's Secret Fashion Show mankenleri 2024! Defilede hangi mankenleri yürüyecek? DHBT sınavı ne zaman açıklanacak? 2024 DHBT sınavı açıklandı mı? Sorgulama ekranı! 28 Ekim Pazartesi okullar ve üniversiteler yarım gün mü, ders işlenecek mi? 29 Ekim Salı günü okul var mı? Esra Erol neden tehdit edildi? Kuyruklu yıldız ne zaman geçecek? Kuyruklu yıldız Türkiye'den görülecek mi? Az önce deprem mi oldu? 15 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Kredi kartı vergisi nedir? Kredi kartı vergisi yasalaştı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? Baba Vanga'dan 2025 yılı kehaneti! Baba Vanga 2025 yılı için ne dedi? Kredi kartı 750 TL neden kesiliyor, ne zaman kesilecek? Bakan Şimşek'ten açıklama geldi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.