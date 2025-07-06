Evde bakılan aslan, duvardan atlayarak sokaktaki insanlara saldırdı

Pakistan'da ev ortamında bakılan bir aslan, evin bahçesindeki duvardan atlayarak sokaktaki insanlara saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, aslanın yüksek duvardan büyük bir hızla atladığı ve doğrudan yoldan geçen bir adamın üzerine atladığı görüldü.

TARTIŞMALAR ALEVLENDİ

Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, saldırı sonucunda 1 kadın ve 2 çocuk yaralandı. Mahalle sakinleri büyük korku yaşarken, olay kısa sürede sosyal medyada yayılınca kamuoyunda hayvanların evde beslenmesine yönelik tartışmalar da yeniden alevlendi.

Yetkililer, olayın ardından aslanın kontrol altına alındığını belirtirken, hayvanın sahibi hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. Uzmanlar, yırtıcı hayvanların ev ortamında tutulmasının hem insan sağlığı hem de hayvan refahı açısından ciddi riskler taşıdığını vurguluyor.