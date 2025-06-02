Etna Yanardağı Yeniden Faaliyete Geçti

İTALYA'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'nın, kül ve lav püskürttüğü belirtildi.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda yer alan Etna Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçtiği bildirildi. Sabah erken saatlerde patlayan volkan, gökyüzüne kül ve duman bulutları püskürttü.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nden (INGV) yapılan açıklamada, yerel saatle 04.14'te başlayan patlamaların kesintisiz ve yoğun şekilde devam ettiği belirtildi. Yetkililer, bölgedekilere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.