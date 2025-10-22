Haberler

Etiyopya'da Tren Kazası: 15 Ölü, 29 Yaralı

Etiyopya'da Tren Kazası: 15 Ölü, 29 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Etiyopya'nın doğusundaki Shinile kasabası yakınlarında bir yolcu treni raydan çıkarak başka bir trenle çarpıştı. Kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

ETİYOPYA'nın doğusunda meydana gelen tren kazasında 15 kişi hayatını kaybetti.

Etiyopya'nın doğusundaki Shinile kasabası yakınlarında meydana gelen tren kazasında 15 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı bildirildi. Dewele kasabasından Dire Dawa kentine giden yolcu treninin raydan çıkarak, başka bir trenle çarpıştığını belirten yetkililer, kazanın büyük olasılıkla trenin eski ve aşırı yüklü olmasından kaynaklandığını açıkladı.

Yaşamını yitiren ve yaralanan tüm yolculara ulaşıldığı, kazanın nedenine ilişkin de soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı: Küresel güveni zedeliyor

Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
Kamyonet arızalandı, sürücü kasadaki patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Seyir halindeki kamyonet arızalandı, vatandaşlar bölgeye akın etti
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisinde alacağı ücret belli oldu

Bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
Hakan da boş geçmedi! Inter Galatasaray'ın rakibine deplasmanda gol oldu yağdı

Inter Galatasaray'ın rakibine deplasmanda gol oldu yağdı
Murat Ülker, eşiyle yürürken görüntülendi

Murat Ülker'in o soruya yanıtı bomba: Şükürler olsun
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Edremit canisinin uzman çavuşu vurduğu anlar kamerada

Edremit canisinin uzman çavuşu vurduğu anlar kamerada
Boşuna 'Şampiyonlar Ligi' demiyorlar! Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler

Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler
Haaland attı, Manchester City kazandı

Bu adamı kim durduracak?
Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti

Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti
Komşu kızına bıçakla saldıran küçük çocuğa 18 yıl 8 ay hapis

Küçük çocuk, komşu kızına dehşeti yaşattı! Savunması daha da skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.