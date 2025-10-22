Etiyopya'da Tren Kazası: 15 Ölü, 29 Yaralı

ETİYOPYA'nın doğusunda meydana gelen tren kazasında 15 kişi hayatını kaybetti.

Etiyopya'nın doğusundaki Shinile kasabası yakınlarında meydana gelen tren kazasında 15 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı bildirildi. Dewele kasabasından Dire Dawa kentine giden yolcu treninin raydan çıkarak, başka bir trenle çarpıştığını belirten yetkililer, kazanın büyük olasılıkla trenin eski ve aşırı yüklü olmasından kaynaklandığını açıkladı.

Yaşamını yitiren ve yaralanan tüm yolculara ulaşıldığı, kazanın nedenine ilişkin de soruşturma başlatıldığı duyuruldu.