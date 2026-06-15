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Etiyopya'da yolcu otobüsü devrildi: 31 ölü

Etiyopya'da yolcu otobüsü devrildi: 31 ölü
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Etiyopya'nın Amhara bölgesinde başkent Addis Ababa'ya gitmekte olan yolcu otobüsünün yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrilmesi sonucu 31 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİYOPYA'nın Amhara bölgesinde başkent Addis Ababa'ya gitmekte olan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 31 kişi hayatını kaybetti.

Etiyopya'nın Amhara bölgesinde başkent Addis Ababa'ya gitmekte olan yolcu otobüsünün sabah saatlerinde yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 31 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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