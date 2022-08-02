Eteğini kaldırıp twerk yapan genç kız, sunucuyu bile şaşkına uğrattı
İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nda kameraların kendisine dönmesinin ardından bir anda eteğini kaldırıp twerk yapmaya başlayan genç kız, hem tribündeki insanları hem de oyunları sunan kişiyi şaşkınlık içinde bıraktı.
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İngiltere'de geleneksel olarak düzenlenen Milletler Topluluğu Oyunları'nda ilginç anlar yaşandı. Tribünlerde bir anda twerk yapmaya başlayan genç kız, herkesin dikkatini çekmeyi başardı.
ETEĞİNİ KALDIRIP TWERK YAPMAYA BAŞLADI
Birmingham'daki yedili ragbi maçı sırasında, Güney Afrika'nın Fiji'ye karşı galibiyetini izleyen üç kadın tribünlerde görüntülendi. Ortadaki kadın, dans ederken kamera tarafından çekildiğini fark edince herkesi şoke etti ve eteğini kaldırıp twerk yapmaya başladı.
SUNUCU ŞAŞKINA DÖNDÜ
Kameranın kayıt aldığı esnada üç kadın da tezahürat yapıyordu ancak ortadaki kadın birden eteğini kaldırıp twerk yapmaya başlayınca izleyiciler de sunucu da şoke oldu. Şaşkına dönen sunucu, biraz utangaç bir şekilde, kamera stadyumun görüntüsünü kesmeden önce "Bol bol dans var" dediği duyuldu.
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