Üye Girişi
Haberler

Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ölümü üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan için skandal ifadeler kullandı. Rubin, "Asıl soru Hamaney, Erdoğan ya da diğer bölgesel terör efendilerinin artık yürüyen ölüler olabileceklerinin farkında olup olmadıkları" dedi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin yankıları sürerken, ABD'de eski Pentagon yetkilisi Mishael Rubin kaleme aldığı yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan için skandal ifadeler kullandı. Rubin, "Asıl soru Hamaney, Erdoğan ya da diğer bölgesel terör efendilerinin artık yürüyen ölüler olabileceklerinin farkında olup olmadıkları" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA İLGİLİ SKANDAL SÖZLER

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşmanlığı ile bilinen Amerikan Girişimcilik Enstitüsü üyesi ve eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin, yine bir skandala imza attı. "Yürüyen ölü İran'ın Hamaney'i mi Türkiye'nin Erdoğan'ı mı?" başlıklı küstah bir yazı kaleme alan Rubin, haddini aşan ifadeler kullandı.

Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölüMichael Rubin

"ENDİŞELENMESİ GEREKEN TEK LİDER HAMANEY DEĞİL"

"Endişelenmesi gereken tek dünya lideri Hamaney değil" diyen Rubin "Erdoğan Hamas'a desteği bir marka haline getirdi. Hamas liderleri İstanbul'daki ofislerinden açıkça saldırı planlıyorlar. Erdoğan NATO üyesi olarak statüsünün kendisini koruduğuna inanıyor olabilir, ancak İsrail'e doğrudan ya da vekaleten saldırırsa NATO'nun V. Maddesi uygulanmayacaktır - ya da sorumluluk iddiası olmayan bir suikastın bunu tetikleyeceği açık değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"ERDOĞAN YÜRÜYEN ÖLÜ"

Orta Doğu'da kırmızı çizginin kalmadığını vurgulayan Rubin "Asıl soru Hamaney, Erdoğan ya da diğer bölgesel terör efendilerinin artık yürüyen ölüler olabileceklerinin farkında olup olmadıkları" dedi.

Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Hasan Nasrallah Michael Rubin Ali Hamaney Sözler Güncel Terör Dünya

İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı

İran, İsrail'i füzelerle vuruyor

 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?

Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek

"İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek"
Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık

İşte Meclis'e damga vuran görüntüye Özel'in yorumu
500

Yorumlar (44)

BLACK LİON LİON:

Yalan söylememiş adam.

79
424
yanıtYanıtla
İbrahim Demirel:

Amerika senin yok olduğunu görmeden ölmem insallah ama görmesem de bu bir gün gerçekleşecek.

393
39
yanıtYanıtla
Babilya :

Asıl yürüyen ölü BİDEN.

381
24
yanıtYanıtla
Mehmet Kan:

it ürür kervan yürür.

318
25
yanıtYanıtla
mehmet istek:

erdoğan ve ortakları ordunun içini boşalttılar eskiden hiçbiri bu lafları edemezdi şimdi fetö adı altında atatürkçü askeri attı yerine imamları yeleştirdi bunu yapan kim abd ve erdoğn şimdide adamlar konuşmaya başladı artık zamnı geliyor 20 senede ülkeyi batırdı ordusu bittmiş bir ülke tabiki onlar bearaber yaptıkları için ülkenin durumunu biliyorlar israil güçlü bir devler israille baş edilemez onunla iyi geçinecektiniz, al araplar dan bir halt olmaz diye bas bas bağırdık hepsi korkak ve güçle

56
211
yanıtYanıtla
Babilya :

Ağzın çok büyümüş fermuarla kapat.Şehitlerimiz için gün sayıyoruz.

234
20
yanıtYanıtla
Sokakların Yargıcı:

Pentagon Yetkilisine Cevap : Bu nasıl bir teşhis nasil bir tespit mübarek..

38
215
yanıtYanıtla
Ülkücü Gençlik:

Erdoğan'dan haz etmem ama bu şahıs ülkenin Cumhurbaşkanı'na hadsizlik yapacak hadde sahip değil

212
22
yanıtYanıtla
ülker kaya:

Terörü besleyen ABD ve İsrail. Kalkmışlar diğer devletlere iftira atıyorlar. 200 yıllık bir ABD devleti binlerce yıllık Türklere kafa tutuyor. Bu kafa tutan en son Moğollardı ama şimdi bir çölde sürünüyorlar.

152
5
yanıtYanıtla
Necattin Dursun Şan:

ölü biden

123
7
yanıtYanıtla
Tüm 44 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran SON DAKİKA! İran İsrail'e füze mi attı? Galatasaray - Rasta Vechta CANLI izleme linki var mı? Galatasaray – Rasta, hangi kanalda? Galatasaray - Rasta ne maçı, maç kaç kaç? Tepecik Spor Yeni Çanspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Tepecik Spor Yeni Çanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manisa 1965 Spor Kulübü Domaniçspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Manisa 1965 Spor Kulübü Domaniçspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 1966 Edremitspor Burhaniye Belediyespor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi 1966 Edremitspor Burhaniye Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Ezinespor Tki Tavşanlı Linyitspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Ezinespor Tki Tavşanlı Linyitspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Didim Belediye Saygın Yapı Spor Sandıklıspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Didim Belediye Saygın Yapı Spor Sandıklıspor maçı ne zaman, saat kaçta? Bucak Belediye Oğuzhanspor Yatağanspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Bucak Belediye Oğuzhanspor Yatağanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çeşme Belediyespor İzmirspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Çeşme Belediyespor İzmirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Eti Maden Eti Spor Kulübü Akhisarspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Eti Maden Eti Spor Kulübü Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });