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Eski Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Halife Al Sani Toprağa Verildi, 4 Günlük Ulusal Yas Sürüyor

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74 yaşında hayatını kaybeden eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani, Doha'da kılınan cenaze namazının ardından Lusail Mezarlığı'na defnedildi. Katar'da 4 günlük ulusal yas sürüyor.

(ANKARA) - 74 yaşında hayatını kaybeden eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani toprağa verildi. Katar'ı 1995-2013 yılları arasında yöneten Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatıyla dünden itibaren ilan edilen 4 günlük ulusal yas sürüyor.

Eski Katar Emiri Şeyh Hamad'ın dün sabah saatlerinde duyurulurken, cenaze namazı akşam namazının ardından Doha'daki İmam Muhammed bin Abdülvahhab Camisi'nde kılındı.

Cemaat, kefene sarılı naaşın önünde saf tutarak cenaze namazını eda etti. Ardından aralarında Şeyh Hamad'ın halefi ve oğlu Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin de bulunduğu yakın aile üyeleri cenazeyi omuzlarında taşıdı. Şeyh Hamad, Doha'nın kuzeyindeki Lusail Mezarlığı'nda defnedildi.

Şeyh Hamad'ın ölümünün ardından dünden itibaren Katar'da ilan edilen 4 günlük ulusal yas devam ediyor.

Kaynak: ANKA
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