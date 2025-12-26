Haberler

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol'e 10 Yıl Hapis Cezası Talep Edildi

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol'e 10 Yıl Hapis Cezası Talep Edildi
Güncelleme:
Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, sıkıyönetim girişimi ile ilgili davada 10 yıl hapis cezası talebiyle karşı karşıya. Savcılar, çeşitli suçlamalarla Yoon'un cezalandırılmasını istiyor.

ESKİ Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol'ün, sıkıyönetim girişimine ilişkin görülen davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Güney Kore'de özel yetkili savcı Cho Eun-suk liderliğindeki soruşturma ekibi, Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde sıkıyönetim girişimine ilişkin görülen davanın karar duruşmasında eski Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol için hapis cezası talebinde bulundu. Savcılar, 'gözaltına alınmayı engelleme, kabine üyelerinin haklarını ihlal etme, yabancı basına yalan bilgiler yayma ve telefon kayıtlarını yok etme' suçlamaları dahil Yoon için toplamda 10 yıl hapis cezası talep etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
