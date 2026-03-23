Eski Fransa Başbakanı Lionel Jospin hayatını kaybetti

ESKİ Fransa Başbakanı Lionel Jospin, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Fransa'da 1997-2002 yılları arasında başbakanlık görevini yürüten Lionel Jospin, yaşamını yitirdi. Jospin'in ailesi eski başbakanın dün hayatını kaybettiğini açıkladı. Lionel Jospin, ocak ayında 'ciddi bir operasyon' geçirdiğini ve evinde dinlendiğini açıklamış ancak hastalığının detaylarına ilişkin bilgi vermemişti.

