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Eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta Tutuklandı

Eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta Tutuklandı
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Mal varlığını beyan etmeme, yolsuzluk ve kara para aklama iddialarıyla yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Cumhurbaşkanı İlir Meta, mahkemece tutuklandı.

ESKİ Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.

Mal varlığını beyan etmeme, yolsuzluk ve kara para aklama iddialarıyla hakkında soruşturma yürütülen ve 21 Ekim'de gözaltına alınan eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara İlişkin Özel Mahkemesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meta'nın soruşturma süresince tutuklu kalmasına karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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