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Esad'ın devrilmesi sonrası Hizbullah lideri Naim Kasım ilk kez konuştu

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Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez konuşan Hizbullah lideri Naim Kasım "Askeri ikmal yolunu kaybettik ancak başka yollar arayacağız" dedi. Naim Kasım'dan Suriye'de işgale başlayan İsrail için de çarpıcı bir mesaj geldi.

Hizbullah lideri Naim Kasım, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle başlayan yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BAŞKA YOLLAR ARAYACAĞIZ"

Kasım, Beşşar Esed'in devrilmesinin ardından Hizbullah'ın Suriye üzerinden askeri ikmal yolunu kaybettiğini kaydeden Kasım, "Başka yollar arayacağız." dedi.

İSRAİL MESAJI

İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bir tampon bölgeyi ele geçirmesinin Suriye'nin tehlikeli bir yayılmacı düşmanla karşı karşıya olduğunun kanıtı olduğunu belirten Kasım, yeni iktidarın İsrail'i düşman olarak göreceğini ve İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyeceğini umduğunu söyledi.

"SURİYE HALKININ KENDİ HÜKÜMETİNİ SEÇME HAKKI VAR"

Hizbullah lideri konuşmasında, "Suriye'de kurulacak yeni hükümette tüm tarafların ve güçlerin yer almasını umuyoruz. Suriye halkının kendi hükümetini, anayasasını seçme hakkı vardır." ifadelerini kullandı.

Esad'ın devrilmesi sonrası Hizbullah lideri Naim Kasım ilk kez konuştu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıVEFA:

Valla İsrail bundan sonra Hizbullah, mizbullah tanımaz. Yakaladığını dikine gömer. Cin şişeden çıktı bir kere, istediğini almadan da geri dönmez. Dinle uyutulanlara geçmişler olsun!...

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Haber YorumlarıMerxas:

İsrail Kürtlerin tek dostudur.

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Haber YorumlarıMerxas:

Rojava Kürtleri tehlikenin farkında o yüzden İsrail le beraber hareket etmelidir. tC nin desteklediği terör örgütülerine karşı İsrail Kürtlerin yanındadır.

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Haber YorumlarıMurat Celik:

chpkk milli güvenlik sorunudur vesselam

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Suriye'de bölündü. Sırada İran ve Türkiye var. Durum vahim. Esad gitti diye sevinmeyin. Sıra bize geliyor.

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Haber YorumlarıPoyraz:

Defolup gitsinler

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Haber YorumlarıBabilya :

Haber. com Bu pervasızca yorumları yayınlamaktan vazgeç.

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Haber YorumlarıMerxas:

israil büyük ortadoğu projesini gerçekleştirdiği gün Kürtlerin özerk bölgelerinde huzur olacaktır. bize kardeşiz diyip bizi yok sayanlara inat varolsun İsrail.. din üzerinden örgüt kurup ona maşa olanlar elbet öbür tarafta hesabını verir.

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