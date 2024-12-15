Esad'ın devrilmesi sonrası Hizbullah lideri Naim Kasım ilk kez konuştu
Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez konuşan Hizbullah lideri Naim Kasım "Askeri ikmal yolunu kaybettik ancak başka yollar arayacağız" dedi. Naim Kasım'dan Suriye'de işgale başlayan İsrail için de çarpıcı bir mesaj geldi.
Hizbullah lideri Naim Kasım, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle başlayan yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.
"BAŞKA YOLLAR ARAYACAĞIZ"
Kasım, Beşşar Esed'in devrilmesinin ardından Hizbullah'ın Suriye üzerinden askeri ikmal yolunu kaybettiğini kaydeden Kasım, "Başka yollar arayacağız." dedi.
İSRAİL MESAJI
İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bir tampon bölgeyi ele geçirmesinin Suriye'nin tehlikeli bir yayılmacı düşmanla karşı karşıya olduğunun kanıtı olduğunu belirten Kasım, yeni iktidarın İsrail'i düşman olarak göreceğini ve İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyeceğini umduğunu söyledi.
"SURİYE HALKININ KENDİ HÜKÜMETİNİ SEÇME HAKKI VAR"
Hizbullah lideri konuşmasında, "Suriye'de kurulacak yeni hükümette tüm tarafların ve güçlerin yer almasını umuyoruz. Suriye halkının kendi hükümetini, anayasasını seçme hakkı vardır." ifadelerini kullandı.