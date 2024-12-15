Esad'ın devrilmesi sonrası Hizbullah lideri Naim Kasım ilk kez konuştu

Hizbullah lideri Naim Kasım, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle başlayan yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BAŞKA YOLLAR ARAYACAĞIZ"

Kasım, Beşşar Esed'in devrilmesinin ardından Hizbullah'ın Suriye üzerinden askeri ikmal yolunu kaybettiğini kaydeden Kasım, "Başka yollar arayacağız." dedi.

İSRAİL MESAJI

İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bir tampon bölgeyi ele geçirmesinin Suriye'nin tehlikeli bir yayılmacı düşmanla karşı karşıya olduğunun kanıtı olduğunu belirten Kasım, yeni iktidarın İsrail'i düşman olarak göreceğini ve İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyeceğini umduğunu söyledi.

"SURİYE HALKININ KENDİ HÜKÜMETİNİ SEÇME HAKKI VAR"

Hizbullah lideri konuşmasında, "Suriye'de kurulacak yeni hükümette tüm tarafların ve güçlerin yer almasını umuyoruz. Suriye halkının kendi hükümetini, anayasasını seçme hakkı vardır." ifadelerini kullandı.