Ermeni silahlı gruplarının ateş açması sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit oldu - Haberler

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Ermeni silahlı gruplarının ateş açması sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

Ermeni silahlı gruplarının ateş açması sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan yasadışı Ermeni silahlı gruplarının ateş açması sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit oldu.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan yasadışı Ermeni silahlı gruplarının saldırıya kalkıştığı duyuruldu.

BİR ASKER ŞEHİT OLDU

Bu sabah saatlerinde Azerbaycan ordusunun Laçın şehri istikametindeki mevzilerini yoğun ateş altına aldığı ve Anar Kazımov isimli 1 Azerbaycan askerinin şehit düştüğünü duyurdu.

Ermeni silahlı gruplarının ateş açması sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

MİSİLLİME YAPTILAR

Azerbaycan birliklerince karşı tarafın susturulması için misillemede bulunulduğu kaydedilirken, Bakanlık saldırıda şehit olan askerin ailesi ile yakınlarına taziye dileklerini iletti.

İhlas Haber Ajansı / Dünya

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