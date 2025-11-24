Erkek kabin memuru etek ve topuklu ayakkabı ile çalıştı

İrlanda merkezli düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair, erkek kabin memurunun, kendi üniforması yerine kadın eteği ve topuklu ayakkabılarla çalıştığı görüntülerin paylaşılmasıyla gündem oldu.

İrlanda merkezli Ryanair, bu kez bir kabin memurunun alışılmadık giyim tercihiyle gündeme geldi. Erkek çalışan, gömlek ceket ve pantolondan oluşan erkek üniforması yerine kadın eteği ve topuklu ayakkabılarla uçuşa çıktı.Bu anlar yolcuların da ilgisini çekerken bazı yolcular bu anları kayda aldı.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Görüntüler sosyal medya da gündem oldu.

Kimi sosyal medya kullanıcıları bu cesur tavrı takdir ederken, diğerleri ise iş yerlerinde belirli bir düzenin korunması gerektiğini savundu.