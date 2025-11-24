Haberler

Erkek kabin memuru etek ve topuklu ayakkabı ile çalıştı

Erkek kabin memuru etek ve topuklu ayakkabı ile çalıştı Haber Videosunu İzle
Erkek kabin memuru etek ve topuklu ayakkabı ile çalıştı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair, erkek kabin memurunun kadın eteği ve topuklu ayakkabılarla çalıştığı görüntülerle gündem oldu. Alışılmadık giyim tercihiyle çalışan memur, sosyal medyada da büyük ilgi çekti. Bazı yolcular, bu durumu kayda alırken, sosyal medya kullanıcıları arasında da farklı yorumlara neden oldu. Kimi kullanıcılar bu cesur tavrı takdir ederken, bazıları ise iş yerlerinde belirli bir düzenin korunması gerektiğini savundu.

  • Ryanair'de bir erkek kabin memuru, erkek üniforması yerine kadın eteği ve topuklu ayakkabılarla çalıştı.
  • Bu durum yolcular tarafından kaydedildi ve sosyal medyada gündem oldu.
  • Sosyal medya kullanıcıları arasında durum hakkında farklı görüşler oluştu.

İrlanda merkezli düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair, erkek kabin memurunun, kendi üniforması yerine kadın eteği ve topuklu ayakkabılarla çalıştığı görüntülerin paylaşılmasıyla gündem oldu.

İrlanda merkezli Ryanair, bu kez bir kabin memurunun alışılmadık giyim tercihiyle gündeme geldi. Erkek çalışan, gömlek ceket ve pantolondan oluşan erkek üniforması yerine kadın eteği ve topuklu ayakkabılarla uçuşa çıktı.Bu anlar yolcuların da ilgisini çekerken bazı yolcular bu anları kayda aldı.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Görüntüler sosyal medya da gündem oldu.

Kimi sosyal medya kullanıcıları bu cesur tavrı takdir ederken, diğerleri ise iş yerlerinde belirli bir düzenin korunması gerektiğini savundu.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpeder ozonyo:

Psikolojik bir rahatsızlığın dışa vurumu. Adı konmamış sapkınlık gibi birşey

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jorge Jesus Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor

Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Rıdvan Dilmen'in de eski takımıydı! Tesislerini boşaltmaları isteniyor

Rıdvan Dilmen'in de takımıydı! Tesislerini boşaltmaları isteniyor
Jorge Jesus Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor

Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Koli basili uyarılarını umursamayan kadın telefonu için nehre girdi

Koli basilini umursamadı, telefonu için nehre girdi
Emrah Elveren cinayeti 4 yıl sonra aydınlandı! Arkadaşının bahçesinde kemikleri çıktı

Cinayet 4 yıl sonra çözüldü! Arkadaşının bahçesinde kemikleri çıktı
Düşen C-130 uçağında incelemeler sona erdi

Düşen C-130 uçağı incelemeleri tamamlandı
Malatya'da 12 yaşındaki çocuk kalp krizinden öldü

Ders arası felaket; 12 yaşında kalp krizi geçirdi
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması Pakistan'daki konferansa damga vurdu

Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması uluslararası konferansa damga vurdu
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulübe haciz geldi

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulübe haciz geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.