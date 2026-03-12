Erbil'e saldırı! Havalimanı yakınlarından dumanlar yükseldi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile 28 Şubat'ta başlayan savaş bölgeyi kan gölüne çevirdi. Orta Doğu'daki birçok ülke saldırıların hedefi olurken; Irak'ın Erbil kentine saldırı düzenlendi.

HAVALİMANI YAKINLARINDAN DUMANLAR YÜKSELDİ

Saldırı sonrası Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarından dumanların yükseldiği görüldü. O anlar ise kameralarca anbean kaydedildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.