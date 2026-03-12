Haberler

Erbil'e saldırı! Havalimanı yakınlarından dumanlar yükseldi

Erbil'e saldırı! Havalimanı yakınlarından dumanlar yükseldi Haber Videosunu İzle
Erbil'e saldırı! Havalimanı yakınlarından dumanlar yükseldi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ile başlayan Orta Doğu'daki savaş devam ederken; Irak'ın Erbil kentine saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarından dumanların yükseldiği görüldü.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile 28 Şubat'ta başlayan savaş bölgeyi kan gölüne çevirdi. Orta Doğu'daki birçok ülke saldırıların hedefi olurken; Irak'ın Erbil kentine saldırı düzenlendi.

HAVALİMANI YAKINLARINDAN DUMANLAR YÜKSELDİ

Saldırı sonrası Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarından dumanların yükseldiği görüldü. O anlar ise kameralarca anbean kaydedildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Serhat Yılmaz
Haberler.com
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada

İsrail çok şiddetli vurdu! Büyük patlama anbean kamerada
Dün gece yaşanan tarihi zaferin bedeli

Tarihi zaferin bedeli
Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun

İran'ın hiç bilinmeyen füzesi ilk kez açıklandı: Dikkatli olun
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı

Pezeşkiyan'dan ateşkes için üç şart! Gözler şimdi Trump'ta
Göztepe serbest düşüşte! Hedefleri ilk 3 iken bir anda tepetaklak oldular

Bir takım 1 ayda nasıl bu hale gelebilir?
Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı

Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar

Dünyayı ayağa kaldıran karar