Azerbaycan güvenlik güçleri, eski Dağlık Karabağ Cumhuriyeti ordusu komutanı Korgeneral Levon Mnatsakanyan'ı gözaltına aldı

Mnatsakanyan, Ermenistan'ın eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın yakın işbirlikçilerinden biri olarak bilinirken, önceki Karabağ ordusu komutanı Samvel Babayan Ermenistan'a ulaşmayı başardı. Her ikisi de Nikol Paşinyan'ın Dağlık Karabağ politikasını eleştirmişti.

Azerbaycan güvenlik güçleri, eski Dağlık Karabağ Cumhuriyeti (2015-2018) ordusu komutanı Korgeneral Levon Mnatsakanyan'ı Laçin kontrol noktasında Ermenistan'ın Goris şehrine girmeye çalışırken gözaltına aldı. Bu olay, TASS tarafından askeri lideri çevreleyen kişiler tarafından bildirildi.

Önceden Karabağ ordusunun bir diğer eski komutanı olan ve Başbakan Nikol Paşinyan'ı destekleyen Samvel Babayan, Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a ulaşmayı başardı.

Mnatsakanyan, Ermenistan'ın eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın en yakın işbirlikçilerinden biri olarak bilinir. Daha önce eski Karabağ devlet bakanı Ruben Vardanyan gibi, Mnatsakanyan da Paşinyan'ın Dağlık Karabağ politikasını sıkça eleştirmişti.