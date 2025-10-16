Endonezya'nın Papua Eyaletinde 6.5 Büyüklüğünde Deprem
Endonezya'nın Papua eyaletinde 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin Abepura bölgesinin yaklaşık 200 kilometre batısında yerel saatle 14.48'de olduğunu bildirdi. Can kaybı ve hasar hakkında henüz bir bilgi verilmedi.
ENDONEZYA'nın Papua eyaletinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Endonezya'nın Papua eyaletindeki Abepura bölgesinin yaklaşık 200 kilometre batısında, yerel saatle 14.48'de 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremde can kaybı ve hasara ilişkin açıklama yapılmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya