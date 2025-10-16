Haberler

Endonezya'nın Papua Eyaletinde 6.5 Büyüklüğünde Deprem

Endonezya'nın Papua Eyaletinde 6.5 Büyüklüğünde Deprem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'nın Papua eyaletinde 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin Abepura bölgesinin yaklaşık 200 kilometre batısında yerel saatle 14.48'de olduğunu bildirdi. Can kaybı ve hasar hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

ENDONEZYA'nın Papua eyaletinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Endonezya'nın Papua eyaletindeki Abepura bölgesinin yaklaşık 200 kilometre batısında, yerel saatle 14.48'de 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremde can kaybı ve hasara ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındayken kaybolduğu sanılıyordu! Meğer ailesi 27 yıl boyunca odaya hapsetmiş

15 yaşındayken kayboldu sanılıyordu! Gerçek 27 yıl sonra ortaya çıktı
Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın

Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eskişehir'deki nadir toprak elementleri sahası, dünyanın en büyük ikincisi

O şehrimizi şahlandıracak keşif! Dünyanın en büyük ikincisi
Alman devi gözden çıkardı, Fenerbahçe'ye sürpriz golcü

Saran devrede! Fenerbahçe'ye 22'lik golcü
15 yaşındayken kaybolduğu sanılıyordu! Meğer ailesi 27 yıl boyunca odaya hapsetmiş

15 yaşındayken kayboldu sanılıyordu! Gerçek 27 yıl sonra ortaya çıktı
Davutoğlu'nun konferansı iptal edildi

Davutoğlu'nu küplere bindiren iptal kararı
Anlaşma tamam! Merih Demiral imzayı atıyor

Anlaşma tamam! Merih Demiral imzayı atıyor
Kızını vurduktan sonra intihar etmişti! Tartışmanın sebebi pes dedirtti

Kızını vurup intihar etmişti! Tartışmanın sebebi pes dedirtti
İmza an meselesi! İşte Fatih Terim'in yeni takımı

Resmi açıklama an meselesi! İşte Terim'in yeni takımı
Altında bir rekor daha! Gramı 6 bin TL'ye koşuyor

Altın durdurulamıyor! Psikolojik sınıra dayandı
Pakistan, Afganistan'ın en kritik binasını vurdu

Komşu ülkenin en kritik binasını bu hale getirdiler
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan orduya skandal emir

İsrail ordusuna skandal emir! ABD ile saldırı hazırlığı başladı
Kenan Yıldız'ın ettiği duadan rahatsız olan biri var: Bu çocukları...

Kenan Yıldız'ın ettiği duadan rahatsız olan biri var: Bu çocukları...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.