ENDONEZYA'nın Maluku eyaletinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansı, Maluku eyaleti açıklarında 163 kilometre derinlikte 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.