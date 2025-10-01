Haberler

Endonezya'nın Maluku Eyaletinde 6.1 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 163 kilometre olarak kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı, can ve mal kaybı hakkında henüz bilgi yok.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansı, Maluku eyaleti açıklarında 163 kilometre derinlikte 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
