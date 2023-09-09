Endonezya'nın kuzeyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'nın kuzeyindeki Palu Körfezi yakınlarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nin 101 kilometre kuzeyi olduğunu duyurdu. Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirilen 6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre, can ve mal kaybı yaşanmadı. 14 Nisan'da Endonezya'nın Cava Adası açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.