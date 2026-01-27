Endonezya'da Toprak Kayması: Ölü Sayısı 48'e Yükseldi

ENDONEZYA'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Batı Bandung bölgesindeki Pasirlangu köyünde, 24 Ocak'ta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 48'e ulaştığı bildirildi. Şu ana kadar kimliği tespit edilen 30 kişinin cenazesinin ailelerine teslim edildiği, kalan 18 kişi için kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Heyelan altında kalanlara ulaşmak için arama-kurtarma köpeklerinin devreye sokulduğu, ayrıca bölgedeki çocuklar için travma sonrası psikolojik destek hizmetinin başlatıldığı kaydedildi.