Endonezya'da yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü

Endonezya'da yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü
Güncelleme:
Endonezya'nın Orta Java eyaletinde, Cakarta'dan Yogyakarta'ya giden bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti. Olay, Semarang yakınlarında meydana geldi.

ENDONEZYA'nın Orta Java eyaletinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Endonezyalı yetkililer, başkent Cakarta'dan Yogyakarta yönüne giden otobüsün, gece yarısı Orta Java eyaletine bağlı Semarang kentindeki Krapyak gişeleri yakınlarında kontrolden çıkarak beton bariyere çarptığını belirtti. Arama kurtarma yetkilileri, şehirler arası 34 yolcu taşıyan otobüsün virajlı bir yolda devrildiğini, polis ve kurtarma ekiplerinin kazadan yaklaşık 40 dakika sonra olay yerine ulaştığını kaydetti. 6 yolcunun olay yerinde, 10'unun ise hastaneye sevk ya da tedavi sırasında yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
