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Endonezya'da volkanik patlama: 10 ölü

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Endonezya'nın Flores adasında gerçekleşen volkanik patlamada 10 kişi hayatını kaybetti, bir kişi kayboldu. Yetkililer, Lewotobi Laki Laki Dağı'ndaki durumun en yüksek uyarı seviyesine çıkarıldığını duyurdu.

Endonezya Afet Yönetim Ajansı, ülkenin uzak adalarından Flores'teki Lewotobi Laki Laki Dağı'nda volkanik patlama yaşandığını duyurdu. Yetkililer, bir rahibenin aralarında olduğu 10 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de kayıp olduğunu bildirdi. Lewotobi Laki Laki Dağı için uyarı durumunun en yüksek seviyeye çıkarıldığı açıklandı.

HAVAYA İKİ BİN METREYE KADAR KÜL PÜSKÜRTÜYOR

Bölgede geçen haftadan beri bir dizi patlama meydana gelirken, yetkililer Lewotobi Laki Laki Dağı için uyarı durumunu en yüksek seviyeye çıkardı. Yanardağ, geçen haftadan bu yana her gün havaya iki bin metreye kadar yoğun kahverengi kül püskürtüyor. "Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Endonezya'da volkanik patlama: 10 ölü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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