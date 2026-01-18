Haberler

Endonezya'da içinde 10 kişinin bulunduğu uçak kayboldu

Güncelleme:
Endonezya'da 7'si mürettebat 10 kişiyi taşıyan bir uçağın kaybolduğu bildirildi. Uçağın sinyalinin Güney Sulawesi'nin Maros bölgesinde kesildiği ve arama çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.

ENDONEZYA'da 10 kişiyi taşıyan bir uçağın Güney Sulawesi eyaletinde kaybolduğu bildirildi.

Endonezya basını, Güney Sulawesi eyaletinde 7'si mürettebat 10 kişiyi taşıyan bir uçağın kaybolduğunu ve uçak için arama çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Endonezya Hava Ulaşımı tarafından işletilen 'ATR 42-500' tipi uçağın sinyalinin Güney Sulawesi'nin Maros bölgesinde kesildiği belirtildi. Yetkililer, uçakta yaşanan sorunun hava şartları kaynaklı olabileceğini açıkladı.

