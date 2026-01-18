Endonezya'da içinde 10 kişinin bulunduğu uçak kayboldu

ENDONEZYA'da 10 kişiyi taşıyan bir uçağın Güney Sulawesi eyaletinde kaybolduğu bildirildi.

Endonezya basını, Güney Sulawesi eyaletinde 7'si mürettebat 10 kişiyi taşıyan bir uçağın kaybolduğunu ve uçak için arama çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Endonezya Hava Ulaşımı tarafından işletilen 'ATR 42-500' tipi uçağın sinyalinin Güney Sulawesi'nin Maros bölgesinde kesildiği belirtildi. Yetkililer, uçakta yaşanan sorunun hava şartları kaynaklı olabileceğini açıkladı.