Endonezya'daki Marapi Yanardağı kül püskürttü
Sumatra Adası'ndaki Marapi Yanardağı'nın 3 Aralık 2023'ten bu yana 450'den fazla patlama yaşadığı ve bölge sakinlerinin tehlikeli alanlara girmesi yasaklandığı bildirildi.

ENDONEZYA'da Sumatra Adası'nın batısındaki Marapi Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçtiği bildirildi.

Endonezya'da Sumatra Adası'nın batısındaki Marapi Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçtiği ve patlamalar sırasında kül püskürttüğü belirtildi. Yetkililer, 3 Aralık 2023'teki ilk patlamadan bu yana yanardağda 450'den fazla patlama meydana geldiğini açıkladı. Bölge sakinlerinin patlama merkezinden 3 kilometre yarıçapındaki alana girmesi veya herhangi bir faaliyette bulunmasının yasaklandığı duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
