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Endonezya'da 6.7 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi yaralandı

Endonezya'da 6.7 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi yaralandı
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Endonezya'nın Orta Sulawesi eyaletinde dün meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi yaralandı. En çok etkilenen Sigi bölgesinde 800'den fazla ev hasar gördü.

ENDONEZYA'da dün meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 76 kişinin yaralandığı bildirildi.

Endonezya basını, Ulusal Afet Merkezi (BPBD) yetkililerinin, dün Orta Sulawesi eyaletine bağlı Palu kentinde kaydedilen 6.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptığını duyurdu. Yetkililer, depremde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 13'ü ağır 76 kişinin yaralandığını belirtti. Orta Sulawesi'de depremden en fazla etkilenen yerin Sigi bölgesi olduğu aktarılan açıklamada, bölgede 720'si hafif en az 800 evin hasar gördüğü ifade edildi. Depremde Sigi'nin yanı sıra çeşitli bölgelerdeki 41 evin de hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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