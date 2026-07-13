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Endonezya'da 5.1 büyüklüğünde deprem: 1 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'da 5.1 büyüklüğünde deprem: 1 kişi hayatını kaybetti
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Endonezya'nın Orta Sulawesi eyaletinde 5.1 büyüklüğündeki depremde bir kişi yaşamını yitirdi. Deprem ev ve kamu binalarında hasara yol açtı, tahliye sırasında hastanede tedavi gören bir hasta hayatını kaybetti.

ENDONEZYA'nın Orta Sulawesi eyaletinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde 1 kişi yaşamını yitirdi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, Orta Sulawesi eyaletinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin evlerde ve kamu binalarında hasara yol açması nedeniyle bölge sakinlerine tahliye uyarısı yapıldığı belirtildi. Tahliye sırasında hastanede tedavi gören bir hastanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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