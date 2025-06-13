En güçlü 4 adamını kaybeden İran'ın övünerek paylaştığı görüntüye bakın

En güçlü 4 adamını kaybeden İran'ın övünerek paylaştığı görüntüye bakın
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En güçlü 4 adamını kaybeden İran'ın övünerek paylaştığı görüntüye bakın
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İsrail, İran'a düzenlediği hava saldırılarında Tahran yönetiminin kilit isimlerini öldürdü. Bu saldırı sonrası gözler bölgeye çevrilmişken İran genelkurmayına ait sayfada İsrail'e ait bir füzenin imha edildiği görüntü "Düşman füzesini durdurup imha ettiğimiz an" notuyla paylaşıldı.

İsrail, bu gece saat 03.00 sularında İran'ın başkenti Tahran dahil olmak üzere İran'da çok sayıda noktaya saldırı başlattı. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selamin ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri hayatını kaybetti. Bu isimlerin ölümü, ülkenin askeri kurumlarında şok etkisi yarattığı düşünülüyor ve İran'ın, İsrail saldırılarına karşılık verme kabiliyetini ciddi şekilde engelleyebileceği iddia ediliyor.

PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜ DİKKAT ÇEKTİ

Tüm dünya bölgede olan biteni yakından takip ederken İran genelkurmayına ait bir sayfada dikkat çeken bir görüntü paylaştı. Yapılan saldırılara karşı daha sert misillemeler yapması beklenen İran, İsrail'e ait bir füzenin imha edildiği görüntüyü "Düşman füzesini durdurup imha ettiğimiz an" notuyla paylaştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıekrem celebi :

İranın kendı halkıda pasıf. Turkıyeye böyle bir saldırı olsa Türk insanı tayyıp mayyıp dınlemez kendı ımkanıyla İsrail'e kafa göz dalardı

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Haber YorumlarıAytaç Kaan ŞİMŞEK:

Hamaney İsrail ajanı yüzde yüz.

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıJY:

İSRAİL İRAN'A 200 SAVAŞ UÇAĞI İLE DALMIŞ. HEY YAVRUM HEY 200 SAVAŞ UÇAĞI. BUNA ÇOK AZ ÜLKE KARŞI DURA BİLİR. HERKES AYAĞINI DENK ALACAK. İSRAİL'İN ŞAKASI YOK.

Yorum Beğen13
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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

onuda israil ve abd bilerek yapmıştır siz övünesiniz bununlada halkınızı uyutasınız diye

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Haber YorumlarıMehmet efe:

Koca ülkede radar mı yok asker mi? Pakistana bak bi; hintlerini nasıl pişman etti. 3oo uçakla babasının çiftliğine girer gibi girdi vurdu çıktı! bunun anlamı iranda reklamlardaki gibi doğru dürüst çalışma bir halt yok demek..

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