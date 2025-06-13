En güçlü 4 adamını kaybeden İran'ın övünerek paylaştığı görüntüye bakın

İsrail, bu gece saat 03.00 sularında İran'ın başkenti Tahran dahil olmak üzere İran'da çok sayıda noktaya saldırı başlattı. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selamin ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri hayatını kaybetti. Bu isimlerin ölümü, ülkenin askeri kurumlarında şok etkisi yarattığı düşünülüyor ve İran'ın, İsrail saldırılarına karşılık verme kabiliyetini ciddi şekilde engelleyebileceği iddia ediliyor.

PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜ DİKKAT ÇEKTİ

Tüm dünya bölgede olan biteni yakından takip ederken İran genelkurmayına ait bir sayfada dikkat çeken bir görüntü paylaştı. Yapılan saldırılara karşı daha sert misillemeler yapması beklenen İran, İsrail'e ait bir füzenin imha edildiği görüntüyü "Düşman füzesini durdurup imha ettiğimiz an" notuyla paylaştı.