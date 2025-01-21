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Elon Musk hareketi Trump'ın yemin törenine damgasını vurdu: Herkes Nazi selamına benzetti

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ABD'nin 47.Başkanı Donald Trump'ın yemin töreninin ardından bir konuşma yapan ABD'li milyarder Elon Musk'ın, verdiği selam gündem oldu. Musk'ın selamı Nazi selamına benzetildi.

Dünyanın en zengin iş insanları, dev teknoloji şirketlerinin sahipleri ve yöneticileri Donald Trump'ın yemin törenini bir arada izledi. Amerikalı milyarder Elon Musk'ın, yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı olan Donald Trump'ın destekçilerine hitabında Nazi selamına benzetilen hareketi tartışma konusu oldu.

NAZİ SELAMINA BENZETİLDİ

Musk, Washington'da bulunan Capital One Arena Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuştu. "(Seçim zaferi) Bunun gerçekleşmesini sağladığınız için teşekkür ederim" diyen ve sonrasında Nazi selamına benzetilen bir hareket yapan Musk, "Kalbim sizinle." dedi.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Musk, "Medeniyetin geleceğini güvence altında aldığınız için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı. Bu hareketin ardından sosyal medyada birçok kullanıcı Musk'ı Nazi selamı yapmakla suçlayarak tepki gösterdi.

Elon Musk hareketi Trump'ın yemin törenine damgasını vurdu: Herkes Nazi selamına benzetti
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkurt:

O kadar paranın içinde kafayı yedi

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