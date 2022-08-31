Ellerimde öleceksin diyen saldırgan kız arkadaşını boğdu
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İskoçya'da yaşayan 40 yaşındaki Christopher Forrest, kız arkadaşıyla şiddetli kavgası evlerinin önündeki garajda başladı. Tartışma giderek büyüyüp evde devam etti. Çift eve çıktığında saldırgan, genç kızı "Ellerimde öleceksin" diyerek boğdu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
İskoçya'da yaşayan 40 yaşındaki Christopher Forrest, kız arkadaşıyla alışverişten eve döndüğü sırada evlerinin önündeki garajda tartışma çıktı.
KIZI ARABANIN ÜSTÜNE FIRLATTI
Forrest, genç kızı önce saçlarından yakaladı ve eliyle boğazını sıkarak duvara yasladı. Saldırgan, hırsını alamayıp daha sonra genç kızı cam sileceğini kırmaya yetecek güçle arabanın üstüne fırlattı.
"ELLERİMDE ÖLECEKSİN"
Ardından şiddetli tartışma evde devam etti. Çift eve çıktığında saldırgan, genç kıza "Ellerimde öleceksin" diyerek boğazından yakalayıp boğdu. Bunun üzerine genç kız nefes almakta zorlanınca saldırgan korkarak kızın boğazını sıkmayı bıraktı.