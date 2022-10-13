Elini neye atsa paraya dönüşüyor! Elon Musk'un 1 günde parfümden elde ettiği kazanç dudak uçuklattı

Otomotiv ve teknoloji sektöründe yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Elon Musk, başka alanlardaki başarısıyla da öne çıkıyor. 2023 yılında piyasaya çıkaracağı parfüm için ön sipariş açan Musk'un 1 günde 1 milyon dolarlık satış yapması dudak uçuklattı.

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan ve otomotivden teknolojiye kadar yaptığı başarılı yatırımlarla dünya gündeminden düşmeyen iş insanı Elon Musk, attığı her adımı paraya dönüştürmeye devam ediyor.

PARFÜM İŞİNE DE GİRDİ

Elektrikli araba ve çip sektöründen sonra parfüm sektörüne de adım atan Musk'un 1 günde kazandığı para dudak uçuklattı. 2023 yılında piyasaya çıkaracağı parfüm markasını ön siparişe açan Musk, 1 günde aldığı siparişlerden 1 milyon doların üzerinde para kazandı.

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"Benimki gibi bir isimle koku işine girmek kaçınılmazdı" diyen Musk, yeni parfümünün isminin "Burnt Hair" olduğunu belirterek, şu ana kadar 10 bin şişelik sipariş aldıklarını ifade etti.