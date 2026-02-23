El Mencho'nun oğlununun yakalanma görüntüleri yayınlandı

Meksika'da federal güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes öldürüldü.

KARTEL LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ulusal basına göre, Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentine yaklaşık 130 kilometre güneydeki Tapalpa kasabasında CJNG'ye yönelik bir askeri operasyon gerçekleştirildi. Yetkililer, operasyonun detaylarına ilişkin henüz ayrıntı paylaşmazken, çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğünü bildirdi.

EL MENCHO'NUN OĞLUNU BÖYLE YAKALADILAR

El Mencho'nun öldürülmesi, eyalette büyük bir şiddet dalgasını tetikledi. Meksika ise, El Mencho'nun oğlunun yakalanma görüntülerini yayınladı. Bir helikopterle götürülen El Mencho'nun kelepçeli ve çıplak olduğu, yanında da güvenlik güçlerinin bulunduğu görüldü.