Ekvador'da silahlı saldırı: 5 ölü, 8 yaralı
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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Ulusal basında çıkan habere göre, Guayaquil kentine bağlı Trinitaria bölgesinde, motosikletli silahlı kişiler bir eve baskın yaptı. Silahlı saldırıda evde bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 1 polis ile 1 kadının da bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Görgü tanıklarının ifadelerinden saldırının motosikletli 3 kişi tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Ulusal basında çıkan habere göre, Guayaquil kentine bağlı Trinitaria bölgesinde, motosikletli silahlı kişiler bir eve baskın yaptı.
Silahlı saldırıda evde bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.
Hayatını kaybedenler arasında 1 polis ile 1 kadının da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Görgü tanıklarının ifadelerinden saldırının motosikletli 3 kişi tarafından yapıldığı ortaya çıktı.
Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.