Ekvador'da silahlı saldırı: 5 ölü, 8 yaralı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Ulusal basında çıkan habere göre, Guayaquil kentine bağlı Trinitaria bölgesinde, motosikletli silahlı kişiler bir eve baskın yaptı. Silahlı saldırıda evde bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 1 polis ile 1 kadının da bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Görgü tanıklarının ifadelerinden saldırının motosikletli 3 kişi tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.