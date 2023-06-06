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Ekvador'da silahlı saldırı: 5 ölü, 8 yaralı

Ekvador'da silahlı saldırı: 5 ölü, 8 yaralı

Dünya Haberleri

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Ulusal basında çıkan habere göre, Guayaquil kentine bağlı Trinitaria bölgesinde, motosikletli silahlı kişiler bir eve baskın yaptı. Silahlı saldırıda evde bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 1 polis ile 1 kadının da bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Görgü tanıklarının ifadelerinden saldırının motosikletli 3 kişi tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Ulusal basında çıkan habere göre, Guayaquil kentine bağlı Trinitaria bölgesinde, motosikletli silahlı kişiler bir eve baskın yaptı.

Silahlı saldırıda evde bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

Hayatını kaybedenler arasında 1 polis ile 1 kadının da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Görgü tanıklarının ifadelerinden saldırının motosikletli 3 kişi tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Dünya

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