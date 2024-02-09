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Ekvador'da Belediye Meclis Üyesi Diana Carnero, Yol Koşullarını Eleştirdiği Video Çekimi Sırasında Öldürüldü

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Ekvador'un Guayas şehri, Naranjal kasabasında belediye meclis üyesi 29 yaşındaki Diana Carnero, kötü yol koşullarını eleştirdiği bir video çekimi sırasında motosikletli iki kişi tarafından öldürüldü. Son zamanlarda bölgedeki şiddet olayları artış gösteriyor. Bu durum, birçok politikacının da hayatını kaybettiği Ekvador'da endişe yaratıyor.

Ekvador'un Guayas şehrinin Naranjal kasabasında belediye meclis üyesi olan Diana Carnero, belediye toplantısından çıktıktan sonra kasabanın kötü yol koşulları ile ilgili video çekerken, iki kişinin motosikletle yaklaşması ve başına ateş etmeleri sonucu hayatını kaybetti.

Bu trajik olay, son zamanlarda bölgedeki şiddet artışıyla dikkat çekiyor. Ekvadorlu meclis üyesi Diana Carnero'nun öldürülmesinin ardından, Guayaquil belediye başkan yardımcısı Blanca Lopez de sosyal medyada duygularını paylaştı ve "Bu son bulmalı, kantonlarımız, illerimiz ve ülkemiz için daha iyi günler istemek, hayatlarımızı riske atmamız anlamına gelmemeli" dedi.

Politikacı cinayetlerinin çok sık yaşandığı ülkede, 50 yaşındaki Konsey Üyesi Charbel Rouhana, 24 Ekim 2023'te Yaguachi'deki kendi evinde vurularak öldürüldü. Duran'da, meclis üyesi Bolivar Vera, Eylül ayında gizemli bir şekilde ortadan kaybolduktan bir gün sonra ölü bulundu. Ağustos ayında, başkan adayı Fernando Villavicencio, Quito'daki bir kampanya etkinliğinden beklenmedik bir şekilde yaşamını yitirdi. Hatta Manta'nın belediye başkanı Agustin Intriago bile temmuz ayında iş başında vurularak öldürüldü.

Ekvador'da Belediye Meclis Üyesi Diana Carnero, Yol Koşullarını Eleştirdiği Video Çekimi Sırasında Öldürüldü

Ekvador'da Belediye Meclis Üyesi Diana Carnero, Yol Koşullarını Eleştirdiği Video Çekimi Sırasında Öldürüldü

Ekvador'da Belediye Meclis Üyesi Diana Carnero, Yol Koşullarını Eleştirdiği Video Çekimi Sırasında Öldürüldü

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

3.Sayfa Politika Dünya Haberler

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