Eksi 55 derecede nehre giren Rus kadının görüntüleri viral oldu

Rusya'nın kuzeydoğusundaki Yakutistan özerk cumhuriyetinde bulunan Oymyakon kasabasında çekilen bir video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Dünyanın en soğuk yeri olarak nitelendirilen kasabada genç bir kadın, eksi 55 derecede nehre girdi. Vücudun tamamını saniyeler boyunca suya sokan Rus kadın daha sonra hızlı adımlarla kıyıya çıkarak kurulandı.