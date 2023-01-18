Eksi 55 derecede nehre giren Rus kadının görüntüleri viral oldu
Dünya Haberleri
Rusya'nın kuzeydoğusundaki Yakutistan özerk cumhuriyetinde bulunan Oymyakon kasabasında çekilen bir video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Dünyanın en soğuk yeri olarak nitelendirilen kasabada genç bir kadın, eksi 55 derecede nehre girdi. Vücudun tamamını saniyeler boyunca suya sokan Rus kadın daha sonra hızlı adımlarla kıyıya çıkarak kurulandı.
Sibirya sınırlarında bulunan Oymyakon kasabasında termometreler deyim yerindeyse soğuktan kırılıyor. Dünyanın en soğuk yeri olarak nitelendirilen bölgede çekilen bir video ise sosyal medyada büyük ses getirdi.
CESARET DOLU HAREKET SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Eksi 55 derece soğukta kasabadaki nehre giren genç bir kadının cesaret dolu hareketi kısa sürede viral olurken, internete düşen video yüzlerce paylaşım aldı.
UZUN SÜRE SUYUN İÇİNDE KALDI
Görüntülerde genç kadının soğuktan dumanların yükseldiği nehre girip, vücudunun tamamını saniyeler boyunca suyun içine soktuktan sonra hızlı adımlarla kıyıya çıktığı anlar yer aldı.