ABD'de eğitim tatbikatı sırasında 1 asker hayatını kaybetti

Güncelleme:
ABD'nin California eyaletinde bir deniz piyadesi, eğitim tatbikatı sırasında yaşanan taktik araç kazasında yaralandı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ABD ordusuna mensup bir deniz piyadesinin eğitim tatbikatı sırasında yaşamını yitirdiği bildirildi.

ABD'nin, California eyaletinin güneyindeki Camp Pendleton Üssü'nde dün düzenlenen eğitim tatbikatı sırasında bir deniz piyadesi yaralandı. 'Taktik araç kazasında' aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilen askerin kimliği paylaşılmadı. Deniz piyadesinin ölümüne ilişkin inceleme başlatıldığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
