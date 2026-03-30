MEB'den Togo ve Senegal'e 'eğitim iş birliği' ziyaretleri

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ünal Eryılmaz'ın Togo ve Senegal'e eğitim iş birliği ziyaretinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ünal Eryılmaz'ın Togo ve Senegal'e yaptığı ziyaretlerde eğitim alanında yürütülen faaliyetler ele alındı ve iş birliği anlaşması imzalandı.

Eryılmaz, Togo Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Togo Eğitim Bakanı Mama Omorou ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Eğitim alanında iş birliği olanaklarının ele alındığı görüşmede 'eğitici eğitimi programları' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Togo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması' imzalandı. Örgün ve yaygın eğitimde bilgi-deneyim paylaşımı, öğretmen-öğrenci değişimi, eğitim materyali geliştirme, mesleki ve teknik eğitim, burslar, dil eğitimi ve eğitim kurumları açılması gibi konuları içeren anlaşma ile iki ülke arasında eğitim alanında çok yönlü iş birliğini güçlendirecek adımların atılması yönündeki mutabakat imza altına alındı.

Eryılmaz, ziyaret kapsamında Togo Eğitim Bakanlığı nezdinde Yükseköğretim ve Araştırmadan Sorumlu Delege Bakan Gado Tchangbedji ile bir araya geldi. Görüşmede eğitimde dijital dönüşüm, nitelikli iş gücü yetiştirilmesi ve akademik alanda iş birliği olanakları masaya yatırıldı. Eryılmaz, özellikle tarım ve turizm alanlarında Türkiye'nin sunacağı eğitim desteğinin Togo ekonomisine kritik katkılar sağlayabileceğini ifade etti. Tchangbedji ise Togo'nun ulusal stratejilerinin de bu alanlarda gelişmeyi öngördüğünü belirterek iş birliği potansiyelinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eryılmaz, Lome Üniversitesi Rektörü Kossivi Hounake ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Lome Büyükelçisi Muteber Kılıç'la da ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi, başkent Lome'deki Türkiye Maarif Vakfı Okullarını ziyaret ederek eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi. Eryılmaz, Togo temaslarını Lome Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi ziyareti ile tamamladı.

SENEGAL'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Togo'nun ardından Senegal'e de ziyarette bulunan Eryılmaz, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede, 'Türkiye ile Senegal Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması'nın uygulanabilirliğinin artırılması için alınacak tedbirler, mesleki ve teknik eğitim kapsamında Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle Senegal'de 'Eğitici Eğitimi Programları' düzenlenmesi ve T3 Vakfı ile birlikte Senegal'de bir bilim merkezi açılması sürecinin başlatılması konuları ele alındı.

Eryılmaz, ziyaret kapsamında ayrıca Şeyh Anta Diop Üniversitesi'ni ziyaret ederek Kamu ve Ekonomi Bilimi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cherif Sidy Kane ve Prof. Dr. İbrahima Diallo ile görüştü, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı