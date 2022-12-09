Ecel aniden geldi! Genç kadının yere düşüp öldüğü anlar saniye saniye kamerada
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Ekvator'daki bir spor salonunda antrenman yaptığı sırada aniden düşen kadının hayatını kaybettiği anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Ekvator'da yaşayan 28 yaşındaki Betsy Dayana Jaramillo Ramírez'in spor salonunda antrenman yaptığı sırada meydana gelen korkunç olay, salonun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
HAREKETİNİ BİTİRDİKTEN SONRA YERE YIĞILDI
Antrenman yaptığı sırada çöküp kalkanve kaslarını çalıştıran kadın, hareketini bitirmesinin ardından aniden yere yığılarak hayatını kaybetti.
KALP KRİZİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Olay yerine çağrılan ekipler tarafından hastaneye kaldırılan kadının kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.