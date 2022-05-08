Duyanlar kulaklarına inanamadı! Kocasının borcuna karşılık tamirciyle cinsel ilişkiye girmiş

İngiltere'nin önde gelen gazeteleri arasında yer alan The Sun'da yayınlanan haberde yer alan çift, geniş kesimlerin tepkisine maruz kaldı. Habere göre genç bir çift, araçlarının bozulmalarının ardından tamirci çağırdı.

TAMİR ÜCRETİ 500 STERLİN TUTTU

Tamirci, işlemi bitirdikten sonra çiftin borcunun 500 sterlin olduğunu söyledi. Fakat adamın üzerinden çıkan para, 500 sterlini tamamlamaya yetmedi. Karısının talebi üzerine başka bir yere geçen adam, gelen teklif nedeniyle şok geçirdi. Çünkü karısı "Borç karşılığında ona ilişki teklif edebiliriz" ifadelerini kullandı.

ŞAŞIRDI AMA KABUL ETTİ

Kendisine yapılan teklif karşısında büyük şaşkınlık yaşayan tamirci ise teklifi kabul etti. Çift ve tamirci ertesi gün tamircinin evinde buluşmak için anlaşmaya vardı. Ertesi gün kadın, evde ilişkiye girerken, adam da 30 dakika boyunca karısını bekledi.

"HAYATIMIN EN ZOR 30 DAKİKASIYDI"

The Sun'a yaşadıkları olay hakkında açıklamada bulunan ve ismini vermek istemeyen adam, "Bu teklifi bana eşim yaptı. Ben de kabul etmek zorunda kaldım. Bana tamircinin evinin kapısında beklememi söyledi. Hayatımın en zor 30 dakikasıydı" ifadelerini kullandı.

"BİR ALIŞKANLIĞA DÖNÜŞTÜ"

Genç adam, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk başta bunu mecburiyetten yaptığımızı düşünüyorum. Ancak daha sonra eşinin bunu isteyerek yaptığını fark ettim. Tüm borçlarımızı bu şekilde ödemek istediğini söyledi. Karmaşık bir durum yaşadık, yaptığımızdan son derece pişmanım. Bir daha olmasına izin vermeyeceğim."