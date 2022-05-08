Duyanlar kulaklarına inanamadı! Kocasının borcuna karşılık tamirciyle cinsel ilişkiye girmiş - Haberler

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Duyanlar kulaklarına inanamadı! Kocasının borcuna karşılık tamirciyle cinsel ilişkiye girmiş

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Duyanlar kulaklarına inanamadı! Kocasının borcuna karşılık tamirciyle cinsel ilişkiye girmiş

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden birinin yayınladığı haber, büyük yankı uyandırdı. Araba tamircisine olan 500 sterlinlik borcunu ödeyemeyen adamın eşinin, borç karşılığında tamirci ile cinsel ilişkiye girmesi pes dedirtti.

İngiltere'nin önde gelen gazeteleri arasında yer alan The Sun'da yayınlanan haberde yer alan çift, geniş kesimlerin tepkisine maruz kaldı. Habere göre genç bir çift, araçlarının bozulmalarının ardından tamirci çağırdı.

Tamirci, işlemi bitirdikten sonra çiftin borcunun 500 sterlin olduğunu söyledi. Fakat adamın üzerinden çıkan para, 500 sterlini tamamlamaya yetmedi. Karısının talebi üzerine başka bir yere geçen adam, gelen teklif nedeniyle şok geçirdi. Çünkü karısı "Borç karşılığında ona ilişki teklif edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kendisine yapılan teklif karşısında büyük şaşkınlık yaşayan tamirci ise teklifi kabul etti. Çift ve tamirci ertesi gün tamircinin evinde buluşmak için anlaşmaya vardı. Ertesi gün kadın, evde ilişkiye girerken, adam da 30 dakika boyunca karısını bekledi.

The Sun'a yaşadıkları olay hakkında açıklamada bulunan ve ismini vermek istemeyen adam, "Bu teklifi bana eşim yaptı. Ben de kabul etmek zorunda kaldım. Bana tamircinin evinin kapısında beklememi söyledi. Hayatımın en zor 30 dakikasıydı" ifadelerini kullandı.

Genç adam, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk başta bunu mecburiyetten yaptığımızı düşünüyorum. Ancak daha sonra eşinin bunu isteyerek yaptığını fark ettim. Tüm borçlarımızı bu şekilde ödemek istediğini söyledi. Karmaşık bir durum yaşadık, yaptığımızdan son derece pişmanım. Bir daha olmasına izin vermeyeceğim."

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Cinsel İlişki, Cinsellik, Borç, Cinsellik, Dünya, Haberler

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