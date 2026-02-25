Dünyanın konuştuğu 'ihanet' iddiası! Hedefteki isimden açıklama var

Meksikalı OnlyFans ve Instagram modeli María Julissa, uyuşturucu karteli lideri Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes ile birlikte olduğu ve polisin El Mencho'nun saklandığı yere ulaşmasına neden olduğu iddialarını açıkça yalanladı. Bu iddialar, İspanyolca sosyal medyada viral olan bir yapay zekâ (AI) tarafından üretilmiş fotoğraf sonrası yayıldı.

"SÖYLENTİLER ASILSIZ"

Julissa, 3,5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı açıklamada, bu söylentilerin tamamen asılsız olduğunu ve olayla hiçbir bağlantısı olmadığını vurguladı. Takipçilerine sahte haberlere itibar etmemeleri konusunda çağrıda bulundu.

"KADININ KİMLİĞİ RESMİ OLARAK AÇIKLANMADI"

Meksika yetkilileri, El Mencho'nun yakın ilişki içinde olduğu bir kadının istihbarat birimlerini liderin saklandığı lüks tesise yönlendirdiğini doğruladı; ancak adı geçen kadının kimliği resmi olarak açıklanmadı. Viral iddialara rağmen Julissa'nın bu kişi olduğuna dair herhangi bir resmi kanıt bulunmuyor.

"BİLGİLER YANILTICI"

Savunmasında, internette dolaşan bilgilerin "yanıltıcı ve dayanaksız" olduğunu söyleyen Julissa, takipçilerinden doğrulanmamış içerikleri paylaşmamalarını istedi ve resmi kaynaklara güvenilmesini önerdi.