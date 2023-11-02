Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, İstanbul'da bulunan Sarayburnu Limanı'nda halk ziyaretine açıldı. 2 gün boyunca 11 bin 57 kişi gemiyi ziyaret etti.

Dünyanın İlk SİHA Gemisi TCG Anadolu'yu 11 Bin Kişi Ziyaret Etti

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'yu 2 günde 11 bin 57 kişi ziyaret etti.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu dün İstanbul'da bulunan Sarayburnu Limanı'na demirleyerek halk ziyaretine açıldı. 1 ve 2 Kasım tarihlerinde halk ziyaretine açık olan deva gemiyi ilk gün 4 bin 445 kişi, son gün ise 6 bin 612 kişi ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gemi ziyarete kapatıldı. - İSTANBUL