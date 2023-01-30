Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Türkiye iki basamak birden yükseldi
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ABD merkezli Global Firepower, 2023 yılında dünyanın en güçlü orduları listesini yayınladı. Rapora göre ABD birinci sırada yer alırken ikinci Rusya, üçüncü ise Çin oldu. Geçen sene listede 13. sırada olan Türkiye'de bu yıl iki basamak birden yükselerek listede kendisine 11.sıradan yer buldu.
Her yıl dünyanın en güçlü orduları sıralaması yapan ABD merkezli Global Firepower şirketi 2023'ün listesini duyurdu. Sıralama, ülke ordularının hareket kabiliyeti, sahada uzun kalma gibi birçok faktör dikkate alınarak hazırlandı.
TÜRKİYE 11.SIRADA YER ALIYOR
Türkiye 145 ülkenin sıralandığı listede kendisine 11.sırada yer buldu. Geçen sene listede 13. sırada yer alan Türkiye, yeni savaş kazanımları ve ordunun kabiliyetlerinin artmasıyla bu yıl iki basamak birden yükselmiş oldu. Türkiye böylece birçok Avrupa ülkesini de geride bıraktı.
İşte dünyanın en güçlü orduları listesinde ilk 13 sırayı alan ülkeler:
1-ABD
2-Rusya
3-Çin
4-Hindistan
5-Birleşik Krallık
6-Güney Kore
7-Pakistan
8-Japonya
9-Fransa
10-İtalya
11-Türkiye
12-Brezilya
13-Endonezya
14-Mısır
15-Ukrayna
16-Avustralya
17- İran
18-İsrail
19-Vietnam
20-Polonya