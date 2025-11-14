Dünyaca ünlü diziden Trump'ı küplere bindirecek sahne

Ünlü dizi South Park, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'i konu aldığı sahneleriyle gündem oldu.

İKİLİ YATAK ODASINDA GÖSTERİLDİ

Çarşamba gecesi yayımlanan bölümde JD Vance'in Trump'a aşkını itiraf ettiği anların ardından ikilinin Lincoln Yatak Odası'nda birlikte gösterildi. Sahneler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

DAHA ÖNCE DE HEDEF ALMIŞTI

Geçtiğimiz ay yayınlanan "Twisted Christian" bölümünde dizi, Trump'ı ve milyarder iş insanı Peter Thiel'i aynı anda hedef almıştı. Bölümde Trump, bir sahnede Şeytan'ı hamile bırakmış ve "doğacak olan bebekten kurtulmak için" kürtaj yaptırmak istemişti.

Temmuz ayında ise dizinin 27. sezonunda yayınlanan bir bölümünde, Trump şeytanla aynı yatakta gösterilmiş ve şeytanla ilişkiye girmek istediği gösterilmişti. Dizi daha önce Saddam Hüseyin'i de Şeytan'a karşı benzer bir tavırla göstermişti.