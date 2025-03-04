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Dünyaca ünlü aktör Richard Gere: ABD'nin başında zorba ve haydut bir başkan var

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ABD'li ünlü aktör Richard Gere, İspanya'da düzenlenen ödül töreninde Başkan Donald Trump'ı sert bir dille eleştirdi. Gere "ABD'de karanlık zamanlar yaşanıyor. Başında, zorba ve haydut bir başkan var. Ama otoriterlik her yerde. Bununla cesurca mücadele etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İspanya'daki Goya Ödülleri'nde yaşam boyu başarı ödülünü alan ABD'li ünlü aktör Richard Gere, Başkan Donald Trump'ı hedef alan bir konuşma yaptı.

"CESURCA MÜCADELE ETMEMİZ GEREKİYOR"

Amerika'nın çok karanlık zamanlar yaşadığını belirten Gere "ABD'nin başında zorba ve haydut bir başkan var. Ama otoriterlik her yerde. Bununla cesurca mücadele etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Gere'nin sözleri salondaki kalabalığı ayağa kaldırdı.

EŞİNİN MEMLEKETİNE YERLEŞMİŞTİ

Geçen yıl eşinin memleketi olan İspanya'ya taşınan dünyaca ünlü aktör sorunun sadece memleketiyle sınırlı olmadığını ifade etti.

"UYANIK OLMALIYIZ"

"Otoriterlik her yerimizi ele geçiriyor" diyen Gere sözlerini şöyle devam ettirdi; "Yanık olmalıyız. Uyanık olmalıyız. Enerjik olmalıyız. Cesur olmalıyız. Yürekli olmalıyız. Ve bunu izleyen herkes - İspanyolca konuşan dünyada ve başka yerlerde - ayağa kalkmaya, gerçeği söylemeye, dürüst olmaya istekli olmalıyız. Ve hepimizin hayatında temel nezaket, temel sevgi ve anlayış için bir yer var."

Dünyaca ünlü aktör Richard Gere: ABD'nin başında zorba ve haydut bir başkan var
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Amerikan iç savaşının ayak sesleri gelmeye başladı, hadi inşaAllah..

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Haber YorumlarıRevolver:

şaşırmanız normal. amerika da ifade özgürlüğü var. daha önce de robert de niro ağzına geleni söylemişti trump hakkında... bizdeki gibi hemen ters kelepçeyle tutuklanmıyor insanlar..

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıCevap :

Bizde o tarz söylemde bulunulsa hemen hapise girer.

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme14
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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Amerikaya bağımsızlık getirmek gerekiyor.

Yorum Beğen22
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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

Sarı itin gerçek yüzünü gören cesur bir adam

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Haber YorumlarıMengele:

Sakin Amerinaya geri dönme Fetö den tutuklanirsin

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Haber YorumlarıHalit:

trump hitlerden farksız narsist kendini beğenmiş

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Haber Yorumlarıtahsin bueyuekkol:

Kendimiz ektiğiniz b .ku aldiniz

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

israile silah verip 100 bin filistinliyi katleden bıden mi saygın bir başkan acaba

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