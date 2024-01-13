Dünya'yı bekleyen tehlike: Atmosfere metan dolacak

Mart 2021'de Nature Geoscience'da yayımlanan çalışma, oksijendeki aşırı düşüşün, bir gün gezegendeki yaşamın çoğunu boğacağını ortaya koydu.

OKSİJEN SEVİYELERİ DÜŞECEK, ATMOSFERE METAN DOLACAK

Uzmanlar, bu durumun Dünya'yı yaklaşık 2,4 milyar yıl önce gerçekleştiği teorileştirilen ve Büyük Oksidasyon Olayı adı verilen süreçten önceki durumuna geri götürebileceğini belirtirken, bunun yanı sıra Dünya'daki oksijen seviyelerini büyük ölçüde düşüreceği ve atmosfere daha fazla metan dolmasına sebep olacağını vurguladı.

TEK SENARYO BU DEĞİL

Dünya'nın geleceğiyle ilgili farklı senaryolar da ortaya çıkmış, bunlardan birinin Güneş'in eninde sonunda ölmesi ve dışarı doğru patlayarak etrafındaki birçok gezegeni yok etmesi olduğu açıklanmıştı. Birkaç milyar yıl sonra bu patlama gerçekleştiğinde, Dünya'da kalan atmosferi yok edecek ve bir zamanlar olduğu gibi bir kabuktan ibaret olmasına sebep olacak.