Dünya Netanyahu'nun bu görüntülerini konuşuyor
ABD ile İran arasındaki gerilim Cenevre'de devam eden müzakere görüşmelerine rağmen sürerken, Tahran'ın servis ettiği bir video büyük ses getirdi. İranlı hesaplar, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran askerleri tarafından operasyonla kaçırıldığı bir animasyon yayınladı. Propaganda amaçlı hazırlanan görüntü büyük ses getirdi.
- İranlı sosyal medya hesapları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran askerleri tarafından kaçırıldığını gösteren animasyon içerikli bir video paylaştı.
- Video, İran güçlerinin İsrail topraklarında operasyon düzenlediği ve Netanyahu'yu esir aldığı senaryosunu işliyor.
- İsrail tarafından videoya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
ABD ile İran arasında Cenevre'de devam eden müzakere görüşmelerine rağmen bölgedeki tansiyon düşmüyor. Diplomatik temaslar sürerken, İran tarafından servis edilen bir video sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
NETANYAHU'NUN KAÇIRILDIĞI ANİMASYON
İranlı sosyal medya hesapları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran askerleri tarafından düzenlenen bir operasyonla kaçırıldığını gösteren animasyon içerikli bir video paylaştı. Gerçek görüntü içermeyen ve kurgu olduğu açıkça anlaşılan video, propaganda amacı taşıdığı yorumlarına neden oldu.
Söz konusu animasyonda, İran güçlerinin İsrail topraklarında operasyon düzenlediği ve Netanyahu'yu esir aldığı senaryosu işlendi. Video kısa sürede farklı platformlarda yayılırken, bölgedeki gerilimi daha da artırabilecek bir psikolojik savaş unsuru olarak değerlendirildi.
GERİLİM DİPLOMASİ MASASINA RAĞMEN SÜRÜYOR
Cenevre'de yürütülen temaslara rağmen Washington ile Tahran arasındaki karşılıklı sert açıklamalar devam ediyor. Uzmanlar, bu tür içeriklerin doğrudan askeri bir hamle anlamına gelmediğini ancak kamuoyu algısını etkilemeye yönelik mesajlar içerdiğini belirtiyor. İsrail tarafından videoya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.