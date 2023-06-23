Dünya Müslüman Alimler Birliği, Yahudi yerleşimcilerin Filistin'deki cami saldırısını kınadı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Yahudi yerleşimcilerin İsrail işgali altındaki Filistin'in Urif şehrindeki bir camiye girerek Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı gerçekleştirmesine tepki gösterdi. Birlik, Yahudi yerleşimcilerin yaptığının 'şiddetle kınandığı' ve 'bu barbarca ve yüz kızartıcı eylemin İslam'ın kutsal değerlerine açık bir saldırı olduğu' ifade edildi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Yahudi yerleşimcilerin İsrail işgali altındaki Filistin'in Urif şehrindeki bir camiye girerek Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı gerçekleştirmesine tepki gösterdi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin yaptığının "şiddetle kınandığı", "bu barbarca ve yüz kızartıcı eylemin İslam'ın kutsal değerlerine açık bir saldırı olduğu ve dünyadaki tüm Müslümanların duygularını hedef aldığı" ifade edildi.

Filistin davasına, halkına destek olmak ve Mescid-i Aksa'yı korumanın, tüm Müslümanlar için dini bir zorunluluk olduğu kaydedilen açıklamada, Müslümanlara bu zorunluluğu yerine getirmek için maddi olarak, siyaset, medya ve ilim alanlarını kullanarak bu desteği sağlama çağrısı yapıldı.

Yahudi yerleşimcilerin yaptığı eylemlerin, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarının, Filistinlilere saldırılarının, kesin ve açık bir dille reddedildiği vurgusu yapılan açıklamada, başta yöneticileri olmak üzere İslam ümmetinden Kur'an-ı Kerim, Mescid-i Aksa ve Filistin halkı için seferber olması istendi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı organize saldırılara girişen Yahudi yerleşimciler, bugün Urif beldesinde bir camiye saldırarak camideki Kur'an-ı Kerim'i yırtmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.