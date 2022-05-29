Dünya, Endonezya'dan gelen görüntülerle hayrete düştü! Gece ahıra girip keçiyi ölümüne sarmış - Haberler

Endonezya'da kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, kısa süre içerisinde çok sayıda görüntülenme aldı. Ahırda kaydedilen görüntülerde, bir keçinin kendisini kıllı ve uzun yaratıktan kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

AHIRA KAMERA KOYDULAR

İddialara göre hayvan sahipleri, ahırlarında yaşanan garip olayları tespit edebilmek adına ahıra bir kamera koydular. Daha sonra gerçekleştirdikleri ani baskında ise keçilerine bir yaratığın musallat olduğunu gördüler.

UZUN SÜRE UĞRAŞTILAR

Hayvan sahiplerinin ellerindeki sopalarla keçilerinin uzun süre kurtarmaya çalıştıkları ancak başarılı olamadıkları görülüyor. Bu sırada keçinin yavrusunun da büyük panik yaşadığı izleniyor.

GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

Sosyal medyada paylaşıldıktan sonra kısa sürede çok sayıda izlenme alan bu görüntüler, tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazıları, yaratığın hayvan sahipleri tarafından hazırlandığı öne sürerken, bazıları da "üç harfliler" yorumunda bulundu.