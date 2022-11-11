Düğünde şakayı abartan şahıs, geline doğru yönelince damattan yumruğu yedi

Rusya'da gerçekleştirilen bir düğünde şakanın dozunu abartan bir şahıs, damadın yüzüne pasta vurduktan sonra geline doğru yöneldi ancak arkadaşının yumruğuyla kendisini yerde buldu.

Rusya'daki bir düğünde gergin anlar yaşandı. Düğüne gelen ve yüksek alkollü olduğu ifade edilen kişi, pahalı düğün pastasını mahvetti. Daha sonra pastadan bir parça alıp geline atmak isteyince olanlar oldu.

YUMRUĞU YEDİ

Damadın arkadaşı olduğu belirtilen kişi, damattan yumruğu yedi. Video, sosyal medyada viral oldu. Damadın ve arkadaşının barıştığı bildirildi.