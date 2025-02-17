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Düğünde korkunç olay: Damat at üzerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

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Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletindeki Sheopur bölgesinde dramatik bir olay yaşandı. 26 yaşındaki damat, düğün alayında at üzerindeyken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olayın sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde, damat Pradip Jat'ın at üzerinde sahneye yaklaşırken bilincini kaybettiği ve yere yığıldığı görülüyor.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletindeki Sheopur bölgesinde yürek burkan bir olay yaşandı. 26 yaşındaki damat, düğün alayında at üzerindeyken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Yetkililerden alınan bilgiye göre olay, Cuma gecesi Sheopur kasabasındaki Jat Hostel'de gerçekleşti. Pradip Jat adlı damat, geleneksel düğün alayıyla birlikte at üzerinde düğün yerine girerken fenalaştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, geleneksel kıyafetler içindeki Jat'ın at üzerinde sahneye yaklaşırken yavaşça öne doğru eğildiği ve bilincini kaybettiği görülüyor. Bir akrabası kendisine yardım etmeye çalışsa da Jat, yardım edilemeden yere yığıldı.

Kongre Partisi'nin öğrenci kolu olan Ulusal Öğrenci Birliği'nin (NSUI) eski bölge başkanı olan Pradeep Jat, hemen hastaneye kaldırıldı ancak doktorlar geldiğinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bu trajik olay, bundan altı gün önce Vidisha bölgesinde yaşanan benzer bir olayın ardından gerçekleşti. 23 yaşındaki Parinita Jain, kuzeninin düğününde dans ederken sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. "Lehra ke Balkha ke" şarkısına dans ederken yaşanan bu acı olay da kameralara yansımıştı.

Düğünde korkunç olay: Damat at üzerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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