Düğün sırasında gelinliğinin altından kan sızmaya başlayan gelin büyük panik yaşadı - Haberler

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Düğün sırasında gelinliğinin altından kan sızmaya başlayan gelin büyük panik yaşadı

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Dünyaevine giren Madalyn Wise isimli kadının düğün sırasında gelinliğinin altından kan gelmeye başladı. Büyük panik yaşayan gelin, ayağını ısıran bir sülük olduğunu fark edince hemen yardım istedi.

En mutlu günü kabusa dönen Madalyn Wise isimli kadının başına gelenler, duyanları da üzdü.

DANS SIRASINDA FARK ETTİ

Müstakbel eşiyle dans eden Madalyn Wise, hem biraz acı hissedip, hem de gelinliğinde kırmızılık fark edince yakınlarına haber verdi. Hemen bir kenara alınan gelinin eteği kaldırıldı.

SÜLÜK YAPIŞMIŞ

Henüz nasıl geldiği belli olmayan bir sülüğün, gelinin ayağına yapıştığı ve kanını emdiği belirlendi. İlk müdahalesi düğün salonunda yapılan gelin, yaşananlar nedeniyle şoka girdi.

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