Düğün sırasında gelinliğinin altından kan sızmaya başlayan gelin büyük panik yaşadı - Haberler

En mutlu günü kabusa dönen Madalyn Wise isimli kadının başına gelenler, duyanları da üzdü.

DANS SIRASINDA FARK ETTİ

Müstakbel eşiyle dans eden Madalyn Wise, hem biraz acı hissedip, hem de gelinliğinde kırmızılık fark edince yakınlarına haber verdi. Hemen bir kenara alınan gelinin eteği kaldırıldı.

SÜLÜK YAPIŞMIŞ

Henüz nasıl geldiği belli olmayan bir sülüğün, gelinin ayağına yapıştığı ve kanını emdiği belirlendi. İlk müdahalesi düğün salonunda yapılan gelin, yaşananlar nedeniyle şoka girdi.

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